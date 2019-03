© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A partire dal prossimo weekend anche gli arbitri e gli assistenti della Serie C saranno dotati di auricolare, per comunicare tra loro in campo, come in Serie A. Quella del 10 marzo sarà una una data importante che segnerà l'introduzione di questa novità tecnologica facente parte di un percorso di cambiamenti che la Lega Pro sta attuando.