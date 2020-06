Serie C, dall'algoritmo a play off e play out. Tutti i nodi da sciogliere per concludere la stagione

vedi letture

La Serie C è l'unica fra i tre campionati professionistici che ancora non sa se e come continuare la stagione. I dubbi sono moltissimi a partire da come giocare i play off e play out che chiuderanno la stagione vista l'impossibilità – al momento – di concludere il campionato regolarmente e poi passare alla post season.

La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sulla situazione: “Va chiarito un aspetto cruciale, l’eventuale algoritmo annunciato dalla Figc e ancora allo studio per sistemare alcuni dettagli non dovrebbe riguardare la Lega Pro, che per stabilire le graduatorie d’accesso a playoff e playout e le retrocessioni dovrà valutare se tenerle così o se fare la media punti per pareggiare le partite. E poi: le prime tre in classifica saranno promosse direttamente o ci saranno colpi di scena? Un altro dubbio sarà la volontarietà o no di partecipazione ai playoff. - si legge nell'articolo - Quindi per scrivere la quarta promozione non dovrebbero giocarsela tutte le 28 aventi diritto, e chi rinuncia non dovrebbe essere sanzionato, con la formula che andrà quindi rivista a seconda del numero di club partecipanti”.

La decisione dovrebbe arrivare entro il consiglio federale di lunedì 8 giugno o al massimo in quello stesso giorno.