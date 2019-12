Serie C, date e orari dalla 2^ alla 19^ giornata di ritorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lega Pro ha comunicato la programmazione delle gare dei tre gironi di serie dalla seconda alla diciannovesima gara di ritorno:

PROGRAMMAZIONE GARE STAGIONE 2019-2020

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 17 a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì. Le gare di domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30. Per gli anticipi e per i posticipi la Lega Pro indicherà l’orario delle 20.45. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Le gare saranno programmate alle ore 18.30 e alle ore 20.45. Le gare potranno essere soggette a variazione (anticipo/posticipo) su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

PROGRAMMAZIONE 18a E 19a GIORNATA DI RITORNO



La Lega ha disposto che le gare delle ultime DUE giornate del Campionato Serie C abbiano contemporaneo inizio relativamente ad ogni singolo girone. Si precisa, inoltre, che per ogni girone sono programmate giornate diverse e con diverso orario d’inizio

2 a GIORNATA RITORNO – 11-12-13 GENNAIO 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA CARRARESE Domenica Ore 15.00

AREZZO PIANESE Domenica Ore 17.30

COMO GOZZANO Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO OLBIA Domenica Ore 15.00

NOVARA MONZA Domenica Ore 17.30

PISTOIESE PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

PONTEDERA RENATE Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

PRO VERCELLI LECCO Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA JUVENTUS U23 Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

A.J. FANO PADOVA Domenica Ore 15.00

ARZIGNANO V. IMOLESE Domenica Ore 17.30

CARPI SUDTIROL Domenica Ore 17.30

FERMANA L.R. VICENZA Domenica Ore 17.30

MODENA PIACENZA Domenica Ore 15.00

REGGIO AUDACE RAVENNA Domenica Ore 15.00

RIMINI FERALPISALÒ Domenica Ore 15.00

TRIESTINA SAMBENEDETTESE Sabato Ore 20.45

VIRTUSVECOMP VERONA GUBBIO Domenica Ore 15.00

VIS PESARO CESENA Domenica Ore 17.30

GIRONE C

AVELLINO VIBONESE Domenica Ore 15.00

CATANZARO BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

CAVESE REGGINA Sabato Ore 20.45

MONOPOLI PAGANESE Domenica Ore 17.30

POTENZA TERNANA Domenica Ore 15.00

RENDE CASERTANA Domenica Ore 17.30

RIETI PICERNO Domenica Ore 17.30

SICULA LEONZIO TERAMO Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA Domenica Ore 15.00

VITERBESE CASTRENSE BARI Domenica Ore 15.00

3 a GIORNATA RITORNO – 18-19-20 GENNAIO 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

CARRARESE ROBUR SIENA Domenica Ore 17.30

GOZZANO PISTOIESE Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 AREZZO Domenica Ore 15.00

LECCO NOVARA Domenica Ore 17.30

MONZA COMO Domenica Ore 17.30

OLBIA PONTEDERA Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE PRO PATRIA Domenica Ore 15.00

PIANESE GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.45

RENATE ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

GIRONE B

CESENA VIRTUSVECOMP VERONA Sabato Ore 20.45

FERALPISALÒ FERMANA Domenica Ore 17.30

GUBBIO ARZIGNANO V. Domenica Ore 15.00

IMOLESE REGGIO AUDACE Domenica Ore 15.00

L.R. VICENZA CARPI Domenica Ore 17.30

PADOVA MODENA Domenica Ore 17.30

PIACENZA TRIESTINA Lunedì Ore 20.45

RAVENNA A.J. FANO Domenica Ore 17.30

SAMBENEDETTESE VIS PESARO Domenica Ore 17.30

SUDTIROL RIMINI Domenica Ore 15.00

GIRONE C

BARI RIETI Domenica Ore 15.00

BISCEGLIE REGGINA Domenica Ore 17.30

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

CATANIA POTENZA Domenica Ore 15.00

CATANZARO MONOPOLI Domenica Ore 17.30

PAGANESE SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

PICERNO VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 20.45

TERAMO AVELLINO Domenica Ore 17.30

TERNANA RENDE Domenica Ore 15.00

VIBONESE CAVESE Domenica Ore 17.30

4 a GIORNATA RITORNO – 25-26-27 GENNAIO 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA OLBIA Domenica Ore 15.00

AREZZO PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

COMO RENATE Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO GOZZANO Domenica Ore 17.30

NOVARA PONTEDERA Domenica Ore 15.00

PIANESE ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

PISTOIESE CARRARESE Sabato Ore 20.45

PRO PATRIA JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI MONZA Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA LECCO Domenica Ore 15.00

GIRONE B

A.J. FANO GUBBIO Domenica Ore 17.30

ARZIGNANO V. SAMBENEDETTESE Domenica Ore 15.00

CARPI PADOVA Sabato Ore 20.45

FERMANA PIACENZA Domenica Ore 15.00

MODENA IMOLESE Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE SUDTIROL Lunedì Ore 20.45

RIMINI L.R. VICENZA Domenica Ore 17.30

TRIESTINA CESENA Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA FERALPISALÒ Domenica Ore 17.30

VIS PESARO RAVENNA Domenica Ore 15.00

GIRONE C

AVELLINO PICERNO Domenica Ore 17.30

CAVESE TERAMO Domenica Ore 17.30

MONOPOLI TERNANA Domenica Ore 15.00

POTENZA BISCEGLIE Domenica Ore 17.30

REGGINA BARI Domenica Ore 15.00

RENDE VIBONESE Sabato Ore 20.45

RIETI CASERTANA Domenica Ore 17.30

SICULA LEONZIO CATANZARO Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE Domenica Ore 15.00

VITERBESE CASTRENSE CATANIA Domenica Ore 15.00

5a GIORNATA RITORNO – 1-2-3 FEBBRAIO 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE AREZZO Domenica Ore 17.30

ALESSANDRIA PIANESE Domenica Ore 15.00

CARRARESE GIANA ERMINIO Domenica Ore 15.00

COMO PISTOIESE Domenica Ore 17.30

GOZZANO PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

MONZA LECCO Sabato Ore 20.45

OLBIA RENATE Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE NOVARA Domenica Ore 17.30

PONTEDERA JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

GIRONE B

FERALPISALÒ MODENA Domenica Ore 17.30

IMOLESE RAVENNA Sabato Ore 20.45

L.R. VICENZA GUBBIO Domenica Ore 17.30

PADOVA VIS PESARO Domenica Ore 15.00

PIACENZA CESENA Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE A.J. FANO (*) Domenica Ore 17.30

RIMINI CARPI Domenica Ore 15.00

SAMBENEDETTESE FERMANA Domenica Ore 17.30

SUDTIROL ARZIGNANO V. Domenica Ore 15.00

TRIESTINA VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 15.00

(*) Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Sassuolo-Roma di Serie A Tim

GIRONE C

BARI VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

BISCEGLIE AVELLINO Domenica Ore 15.00

CASERTANA PICERNO Domenica Ore 15.00

CATANIA MONOPOLI Lunedì Ore 20.45

CATANZARO VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 17.30

PAGANESE CAVESE Sabato Ore 20.45

POTENZA RIETI Domenica Ore 15.00

TERAMO RENDE Domenica Ore 15.00

TERNANA SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

VIBONESE REGGINA Domenica Ore 17.30

6a GIORNATA RITORNO – 8-9-10 FEBBRAIO 2020

GIRONE A

AREZZO COMO Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00

LECCO PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

NOVARA GOZZANO Domenica Ore 15.00

OLBIA CARRARESE Domenica Ore 15.00

PIANESE PRO PATRIA Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI PONTEDERA Sabato Ore 20.45

RENATE PISTOIESE Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA MONZA Domenica Ore 17.30

GIRONE B

A.J. FANO FERALPISALÒ Sabato Ore 20.45

ARZIGNANO V. TRIESTINA Domenica Ore 17.30

CARPI REGGIO AUDACE Domenica Ore 15.00

CESENA PADOVA Domenica Ore 17.30

FERMANA SUDTIROL Domenica Ore 15.00

GUBBIO RIMINI Domenica Ore 17.30

MODENA SAMBENEDETTESE Domenica Ore 15.00

RAVENNA PIACENZA Domenica Ore 17.30

VIRTUSVECOMP VERONA IMOLESE Domenica Ore 17.30

VIS PESARO L.R. VICENZA Domenica Ore 15.00

GIRONE C

CASERTANA BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

CAVESE CATANIA Domenica Ore 17.30

MONOPOLI BARI Domenica Ore 17.30

PICERNO VIBONESE Domenica Ore 15.00

REGGINA TERNANA Lunedì Ore 20.45

RENDE PAGANESE Domenica Ore 15.00

RIETI CATANZARO Sabato Ore 20.45

SICULA LEONZIO POTENZA Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO Domenica Ore 17.30

VITERBESE CASTRENSE TERAMO Domenica Ore 17.30

7a GIORNATA RITORNO – 15-16-17 FEBBRAIO 2020

GIRONE A



ALBINOLEFFE NOVARA Domenica Ore 17.30

ALESSANDRIA LECCO Domenica Ore 17.30

CARRARESE RENATE Lunedì Ore 20.45

COMO OLBIA Domenica Ore 15.00

GOZZANO PIANESE Sabato Ore 20.45

MONZA JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

PISTOIESE ROBUR SIENA Domenica Ore 17.30

PONTEDERA GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA AREZZO Domenica Ore 15.00

GIRONE B

CARPI PIACENZA Domenica Ore 15.00

FERALPISALÒ GUBBIO Domenica Ore 15.00

IMOLESE CESENA Domenica Ore 15.00

L.R. VICENZA VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

PADOVA FERMANA Domenica Ore 15.00

REGGIO AUDACE ARZIGNANO V. (*) Domenica Ore 17.30

RIMINI MODENA Sabato Ore 20.45

SAMBENEDETTESE RAVENNA Domenica Ore 17.30

SUDTIROL A.J. FANO Domenica Ore 15.00

TRIESTINA VIS PESARO Domenica Ore 15.00

(*) Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Sassuolo-Parma di Serie A Tim

GIRONE C



AVELLINO CAVESE Domenica Ore 17.30

BARI PICERNO Domenica Ore 17.30

BISCEGLIE SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

CATANIA REGGINA Domenica Ore 15.00

CATANZARO CASERTANA Domenica Ore 15.00

PAGANESE RIETI Domenica Ore 17.30

POTENZA RENDE Domenica Ore 17.30

TERAMO MONOPOLI Sabato Ore 20.45

TERNANA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

VIBONESE VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 15.00

8a GIORNATA RITORNO – 22-23-24 FEBBRAIO 2020

GIRONE A



CARRARESE GOZZANO Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO COMO Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 PIANESE Domenica Ore 15.00

LECCO PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

MONZA AREZZO Domenica Ore 15.00

OLBIA PISTOIESE Domenica Ore 15.00

PONTEDERA ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI NOVARA Lunedì Ore 20.45

RENATE PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

GIRONE B

A.J. FANO IMOLESE Sabato Ore 20.45

ARZIGNANO V. PADOVA Domenica Ore 17.30

CESENA L.R. VICENZA Domenica Ore 15.00

FERALPISALÒ CARPI Domenica Ore 15.00

FERMANA VIS PESARO Domenica Ore 17.30

GUBBIO REGGIO AUDACE Domenica Ore 17.30

MODENA SUDTIROL Domenica Ore 17.30

PIACENZA SAMBENEDETTESE Domenica Ore 15.00

RAVENNA TRIESTINA Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA RIMINI Domenica Ore 17.30

GIRONE C



CASERTANA VIBONESE Domenica Ore 17.30

CATANIA TERNANA Domenica Ore 15.00

CAVESE BARI Domenica Ore 17.30

MONOPOLI SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

PICERNO BISCEGLIE Domenica Ore 17.30

REGGINA PAGANESE Domenica Ore 15.00

RENDE AVELLINO Domenica Ore 17.30

RIETI TERAMO Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO Sabato Ore 20.45

VITERBESE CASTRENSE POTENZA Domenica Ore 15.00

9a GIORNATA RITORNO – 26-27 FEBBRAIO 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE MONZA Mercoledì Ore 20.45

AREZZO ROBUR SIENA Mercoledì Ore 20.45

COMO ALESSANDRIA Mercoledì Ore 20.45

GOZZANO RENATE Mercoledì Ore 20.45

JUVENTUS U23 PRO VERCELLI Giovedì Ore 20.45

NOVARA GIANA ERMINIO Giovedì Ore 20.45

PERGOLETTESE CARRARESE Mercoledì Ore 18.30

PIANESE LECCO Mercoledì Ore 18.30

PISTOIESE PONTEDERA Mercoledì Ore 20.45

PRO PATRIA OLBIA Mercoledì Ore 16.00*

(*) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate

GIRONE B



CARPI GUBBIO Mercoledì Ore 18.30

IMOLESE FERMANA Mercoledì Ore 20.45

L.R. VICENZA PIACENZA Mercoledì Ore 20.45

MODENA ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 18.30

RAVENNA PADOVA Mercoledì Ore 20.45

RIMINI A.J. FANO Mercoledì Ore 18.30

SAMBENEDETTESE CESENA Mercoledì Ore 18.30

SUDTIROL FERALPISALÒ Mercoledì Ore 18.30

TRIESTINA REGGIO AUDACE Mercoledì Ore 20.45

VIS PESARO VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 18.30

GIRONE C

AVELLINO PAGANESE Mercoledì Ore 18.30

BISCEGLIE VITERBESE CASTRENSE Mercoledì Ore 18.30

CATANZARO REGGINA Mercoledì Ore 20.45

CAVESE RENDE Mercoledì Ore 18.30

MONOPOLI RIETI Mercoledì Ore 20.45

PICERNO CATANIA Mercoledì Ore 20.45

SICULA LEONZIO CASERTANA Mercoledì Ore 15.00*

TERAMO POTENZA Mercoledì Ore 18.30

TERNANA BARI Mercoledì Ore 20.45

VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

(*) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate

10a GIORNATA RITORNO – 29 FEBBRAIO-1-2 MARZO 2020

GIRONE A



ALESSANDRIA AREZZO Domenica Ore 17.30

CARRARESE NOVARA Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO PISTOIESE Domenica Ore 15.00

LECCO ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

MONZA PIANESE Domenica Ore 17.30

OLBIA GOZZANO Domenica Ore 15.00

PONTEDERA COMO Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

RENATE JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

GIRONE B



A.J. FANO CARPI Domenica Ore 15.00

ARZIGNANO V. RAVENNA Sabato Ore 20.45

CESENA RIMINI Domenica Ore 17.30

FERALPISALÒ IMOLESE Domenica Ore 15.00

FERMANA MODENA Domenica Ore 15.00

GUBBIO SUDTIROL Domenica Ore 15.00

PADOVA TRIESTINA Domenica Ore 17.30

PIACENZA VIS PESARO Domenica Ore 15.00

REGGIO AUDACE L.R. VICENZA Lunedì Ore 20.45

VIRTUSVECOMP VERONA SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30

GIRONE C

BARI AVELLINO Domenica Ore 17.30

CASERTANA CAVESE Sabato Ore 20.45

CATANIA VIBONESE Domenica Ore 15.00

PAGANESE TERAMO Domenica Ore 17.30

POTENZA CATANZARO Domenica Ore 17.30

REGGINA MONOPOLI Domenica Ore 15.00

RENDE VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 15.00

RIETI SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

TERNANA BISCEGLIE Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO Domenica Ore 17.30

11a GIORNATA RITORNO – 7-8-9 MARZO 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE OLBIA Domenica Ore 15.00

AREZZO PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

COMO CARRARESE Domenica Ore 15.00

GOZZANO MONZA Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 LECCO Domenica Ore 17.30

NOVARA RENATE Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.45

PIANESE ROBUR SIENA Domenica Ore 17.30

PISTOIESE ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA PONTEDERA Domenica Ore 15.00

GIRONE B



IMOLESE GUBBIO Domenica Ore 17.30

L.R. VICENZA ARZIGNANO V. Domenica Ore 17.30

MODENA CARPI Sabato Ore 20.45

PIACENZA FERALPISALÒ Domenica Ore 17.30

RAVENNA VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

RIMINI REGGIO AUDACE Domenica Ore 17.30

SAMBENEDETTESE PADOVA Domenica Ore 15.00

SUDTIROL CESENA Domenica Ore 15.00

TRIESTINA FERMANA Domenica Ore 15.00

VIS PESARO A.J. FANO Domenica Ore 17.30

GIRONE C

AVELLINO TERNANA Domenica Ore 17.30

BISCEGLIE CATANIA Domenica Ore 15.00

CATANZARO BARI Lunedì Ore 20.45

CAVESE POTENZA Domenica Ore 17.30

MONOPOLI CASERTANA Domenica Ore 15.00

PICERNO REGGINA Domenica Ore 15.00

SICULA LEONZIO RENDE Domenica Ore 17.30

TERAMO VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

VIBONESE PAGANESE Sabato Ore 20.45

VITERBESE CASTRENSE RIETI Domenica Ore 17.30

12a GIORNATA RITORNO – 14-15-16 MARZO 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

CARRARESE PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO AREZZO Domenica Ore 15.00

LECCO COMO Domenica Ore 15.00

OLBIA PIANESE Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

PISTOIESE NOVARA Domenica Ore 15.00

PONTEDERA GOZZANO Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI ROBUR SIENA Lunedì Ore 20.45

RENATE MONZA Sabato Ore 20.45

GIRONE B



A.J. FANO TRIESTINA Domenica Ore 15.00

CARPI IMOLESE Domenica Ore 15.00

CESENA RAVENNA Domenica Ore 15.00

FERALPISALÒ ARZIGNANO V. Domenica Ore 17.30

FERMANA RIMINI Domenica Ore 15.00

GUBBIO VIS PESARO Sabato Ore 20.45

L.R. VICENZA SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30

PADOVA PIACENZA Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE MODENA (*) Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA SUDTIROL Domenica Ore 17.30

(*) Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Sassuolo-Hellas Verona di Serie A Tim

GIRONE C

BARI CATANIA Domenica Ore 15.00

CASERTANA TERAMO Domenica Ore 15.00

PAGANESE PICERNO Domenica Ore 17.30

POTENZA MONOPOLI Sabato Ore 20.45

REGGINA AVELLINO Domenica Ore 17.30

RENDE CATANZARO Domenica Ore 17.30

RIETI CAVESE Domenica Ore 17.30

SICULA LEONZIO VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 15.00

TERNANA VIBONESE Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA BISCEGLIE Domenica Ore 17.30

13a GIORNATA RITORNO – 21-22-23 MARZO 2020

GIRONE A



ALBINOLEFFE GOZZANO Domenica Ore 17.30

AREZZO PONTEDERA Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

LECCO CARRARESE Domenica Ore 15.00

MONZA PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

NOVARA ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

PIANESE PISTOIESE Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA COMO Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI OLBIA Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA RENATE Sabato Ore 20.45

GIRONE B

ARZIGNANO V. A.J. FANO Domenica Ore 15.00

CESENA FERMANA Sabato Ore 20.45

MODENA GUBBIO Domenica Ore 15.00

PADOVA L.R. VICENZA Domenica Ore 15.00

PIACENZA VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

RAVENNA CARPI Domenica Ore 17.30

SAMBENEDETTESE REGGIO AUDACE Domenica Ore 15.00

SUDTIROL IMOLESE Domenica Ore 15.00

TRIESTINA FERALPISALÒ Domenica Ore 17.30

VIS PESARO RIMINI Domenica Ore 17.30

GIRONE C

AVELLINO CATANZARO Domenica Ore 15.00

BISCEGLIE TERAMO Domenica Ore 17.30

CATANIA PAGANESE Domenica Ore 15.00

CAVESE SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

MONOPOLI RENDE Domenica Ore 17.30

PICERNO TERNANA Domenica Ore 15.00

REGGINA POTENZA Domenica Ore 17.30

VIBONESE BARI Sabato Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA RIETI Domenica Ore 17.30

VITERBESE CASTRENSE CASERTANA Lunedì Ore 20.45

14a GIORNATA RITORNO – 25-26 MARZO 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA PRO PATRIA Mercoledì Ore 20.45

CARRARESE MONZA Mercoledì Ore 20.45

COMO NOVARA Mercoledì Ore 20.45

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI Mercoledì Ore 20.45

GOZZANO ROBUR SIENA Mercoledì Ore 18.30

OLBIA AREZZO Mercoledì Ore 18.30

PERGOLETTESE PIANESE Mercoledì Ore 18.30

PISTOIESE JUVENTUS U23 Mercoledì Ore 18.30

PONTEDERA ALBINOLEFFE Mercoledì Ore 18.30

RENATE LECCO Mercoledì Ore 20.45



GIRONE B

A.J. FANO MODENA Mercoledì Ore 18.30

CARPI ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 18.30

FERALPISALÒ RAVENNA Mercoledì Ore 20.45

GUBBIO PIACENZA Mercoledì Ore 18.30

IMOLESE VIS PESARO Mercoledì Ore 18.30

L.R. VICENZA TRIESTINA Mercoledì Ore 20.45

REGGIO AUDACE CESENA Mercoledì Ore 20.45

RIMINI SAMBENEDETTESE Mercoledì Ore 18.30

SUDTIROL PADOVA Mercoledì Ore 18.30

VIRTUSVECOMP VERONA FERMANA Mercoledì Ore 18.30

GIRONE C

BARI BISCEGLIE Mercoledì Ore 18.30

CASERTANA REGGINA Giovedì Ore 20.45

CATANZARO CAVESE Mercoledì Ore 20.45

PAGANESE TERNANA Mercoledì Ore 20.45

POTENZA AVELLINO Mercoledì Ore 20.45

RENDE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

RIETI VIBONESE Mercoledì Ore 18.30

SICULA LEONZIO CATANIA Mercoledì Ore 20.45

TERAMO PICERNO Mercoledì Ore 20.45

VITERBESE CASTRENSE MONOPOLI Giovedì Ore 20.45

15a GIORNATA RITORNO – 28-29-30 MARZO 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

AREZZO CARRARESE Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

LECCO PONTEDERA Domenica Ore 15.00

MONZA PISTOIESE Domenica Ore 15.00

NOVARA OLBIA Domenica Ore 15.00

PIANESE RENATE Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA GOZZANO Sabato Ore 20.45

PRO VERCELLI COMO Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA GIANA ERMINIO Domenica Ore 15.00

GIRONE B

ARZIGNANO V. RIMINI Domenica Ore 15.00

CESENA GUBBIO Domenica Ore 15.00

FERMANA CARPI Domenica Ore 17.30

PADOVA FERALPISALÒ Domenica Ore 17.30

PIACENZA A.J. FANO Domenica Ore 17.30

RAVENNA L.R. VICENZA Domenica Ore 15.00

SAMBENEDETTESE SUDTIROL Domenica Ore 15.00

TRIESTINA IMOLESE Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA MODENA Sabato Ore 20.45

VIS PESARO REGGIO AUDACE Domenica Ore 17.30

GIRONE C



AVELLINO CASERTANA Domenica Ore 17.30

BARI PAGANESE Lunedì Ore 20.45

BISCEGLIE MONOPOLI Domenica Ore 17.30

CATANIA CATANZARO Domenica Ore 17.30

CAVESE VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 17.30

PICERNO RENDE Domenica Ore 15.00

REGGINA RIETI Domenica Ore 15.00

TERNANA TERAMO Sabato Ore 20.45

VIBONESE POTENZA Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00

16a GIORNATA RITORNO – 4-5 APRILE 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA MONZA Domenica Ore 17.30

CARRARESE ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00

COMO PIANESE Domenica Ore 15.00

GIANA ERMINIO LECCO Domenica Ore 17.30

GOZZANO JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

NOVARA AREZZO Sabato Ore 20.45

OLBIA PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

PISTOIESE PRO PATRIA Domenica Ore 15.00

PONTEDERA ROBUR SIENA Domenica Ore 17.30

RENATE PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

GIRONE B

A.J. FANO L.R. VICENZA Domenica Ore 15.00

ARZIGNANO V. VIS PESARO Domenica Ore 15.00

CARPI VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 15.00

FERALPISALÒ SAMBENEDETTESE Domenica Ore 15.00

GUBBIO RAVENNA Domenica Ore 17.30

IMOLESE PIACENZA Sabato Ore 20.45

MODENA CESENA Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE FERMANA (*) Domenica Ore 17.30

RIMINI PADOVA Domenica Ore 17.30

SUDTIROL TRIESTINA Domenica Ore 15.00

(*) Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Sassuolo-Lecce di Serie A Tim

GIRONE C



CASERTANA CATANIA Domenica Ore 15.00

CATANZARO VIBONESE Domenica Ore 17.30

MONOPOLI CAVESE Domenica Ore 17.30

PAGANESE BISCEGLIE Domenica Ore 17.30

POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

RENDE REGGINA Domenica Ore 17.30

RIETI AVELLINO Sabato Ore 20.45

SICULA LEONZIO PICERNO Domenica Ore 15.00

TERAMO BARI Domenica Ore 15.00

VITERBESE CASTRENSE TERNANA Domenica Ore 17.30

17a GIORNATA RITORNO – 9-11 APRILE 2020

GIRONE A

ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO Sabato Ore 17.30

AREZZO PISTOIESE Sabato Ore 17.30

JUVENTUS U23 COMO Sabato Ore 15.00

LECCO GOZZANO Giovedì Ore 20.45

MONZA OLBIA Sabato Ore 15.00

PERGOLETTESE PONTEDERA Sabato Ore 15.00

PIANESE NOVARA Sabato Ore 15.00

PRO PATRIA RENATE Sabato Ore 17.30

PRO VERCELLI CARRARESE Giovedì Ore 20.45

ROBUR SIENA ALESSANDRIA Sabato Ore 15.00

GIRONE B

CESENA FERALPISALÒ Giovedì Ore 20.45

FERMANA A.J. FANO Sabato Ore 17.30

L.R. VICENZA SUDTIROL Sabato Ore 17.30

PADOVA GUBBIO Sabato Ore 17.30

PIACENZA REGGIO AUDACE Sabato Ore 15.00

RAVENNA RIMINI Sabato Ore 17.30

SAMBENEDETTESE IMOLESE Sabato Ore 15.00

TRIESTINA CARPI Sabato Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA ARZIGNANO V. Giovedì Ore 20.45

VIS PESARO MODENA Sabato Ore 15.00

GIRONE C

AVELLINO VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 17.30

BARI RENDE Giovedì Ore 20.45

BISCEGLIE CAVESE Sabato Ore 17.30

CATANIA RIETI Sabato Ore 15.00

PAGANESE CASERTANA Sabato Ore 17.30

PICERNO POTENZA Giovedì Ore 20.45

REGGINA TERAMO Sabato Ore 15.00

TERNANA CATANZARO Sabato Ore 15.00

VIBONESE SICULA LEONZIO Sabato Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI Sabato Ore 17.30

18a GIORNATA RITORNO – 18-19 APRILE 2020

GIRONE A

ALESSANDRIA PERGOLETTESE Sabato Ore 15.00

CARRARESE JUVENTUS U23 Sabato Ore 15.00

COMO ROBUR SIENA Sabato Ore 15.00

GIANA ERMINIO MONZA Sabato Ore 15.00

GOZZANO AREZZO Sabato Ore 15.00

NOVARA PRO PATRIA Sabato Ore 15.00

OLBIA LECCO Sabato Ore 15.00

PISTOIESE PRO VERCELLI Sabato Ore 15.00

PONTEDERA PIANESE Sabato Ore 15.00

RENATE ALBINOLEFFE Sabato Ore 15.00

GIRONE B

A.J. FANO CESENA Domenica Ore 17.30

ARZIGNANO V. FERMANA Domenica Ore 17.30

CARPI VIS PESARO Domenica Ore 17.30

FERALPISALÒ L.R. VICENZA Domenica Ore 17.30

GUBBIO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30

IMOLESE PADOVA Domenica Ore 17.30

MODENA TRIESTINA Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

RIMINI PIACENZA Domenica Ore 17.30

SUDTIROL RAVENNA Domenica Ore 17.30

GIRONE C

BISCEGLIE RIETI Domenica Ore 15.00

CASERTANA TERNANA Domenica Ore 15.00

CATANZARO PAGANESE Domenica Ore 15.00

CAVESE VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

MONOPOLI PICERNO Domenica Ore 15.00

POTENZA BARI Domenica Ore 15.00

RENDE CATANIA Domenica Ore 15.00

SICULA LEONZIO AVELLINO Domenica Ore 15.00

TERAMO VIBONESE Domenica Ore 15.00

VITERBESE CASTRENSE REGGINA Domenica Ore 15.00

19a GIORNATA RITORNO – 25-26 APRILE 2020

GIRONE A



ALBINOLEFFE COMO Domenica Ore 17.30

AREZZO RENATE Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 OLBIA Domenica Ore 17.30

LECCO PISTOIESE Domenica Ore 17.30

MONZA PONTEDERA Domenica Ore 17.30

PERGOLETTESE GOZZANO Domenica Ore 17.30

PIANESE CARRARESE Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA NOVARA Domenica Ore 17.30

GIRONE B

CESENA ARZIGNANO V. Domenica Ore 15.00

FERMANA GUBBIO Domenica Ore 15.00

L.R. VICENZA IMOLESE Domenica Ore 15.00

PADOVA REGGIO AUDACE Domenica Ore 15.00

PIACENZA SUDTIROL Domenica Ore 15.00

RAVENNA MODENA Domenica Ore 15.00

SAMBENEDETTESE CARPI Domenica Ore 15.00

TRIESTINA RIMINI Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA A.J. FANO Domenica Ore 15.00

VIS PESARO FERALPISALÒ Domenica Ore 15.00

GIRONE C

AVELLINO MONOPOLI Sabato Ore 15.00

BARI CASERTANA Sabato Ore 15.00

CATANIA TERAMO Sabato Ore 15.00

PAGANESE POTENZA Sabato Ore 15.00

PICERNO CATANZARO Sabato Ore 15.00

REGGINA SICULA LEONZIO Sabato Ore 15.00

RIETI RENDE Sabato Ore 15.00

TERNANA CAVESE Sabato Ore 15.00

VIBONESE BISCEGLIE Sabato Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 15.00