Serie C, date e orari dei playout: il quadro completo

© foto di Federico Gaetano

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare di Andata e Ritorno dei Play-Out in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società:

GARE DI ANDATA

SABATO 18 MAGGIO 2019

- GIRONE “A”-

LUCCHESE vs CUNEO Ore 18.00

- GIRONE “C”-

PAGANESE vs BISCEGLIE Ore 18.00

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

- GIRONE “B”-

VIRTUSVECOMP VERONA vs RIMINI Ore 16.00

GARE DI RITORNO

SABATO 25 MAGGIO 2019

- GIRONE “A”-

CUNEO vs LUCCHESE Ore 14.30

- GIRONE “C”-

BISCEGLIE vs PAGANESE Ore 18.00

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

- GIRONE “B”-

RIMINI vs VIRTUSVECOMP VERONA Ore 16.00

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. Le squadre che risultano perdenti, retrocederanno al Campionato di Serie D.

GIRONI “A” e “C”

Le squadre vincenti si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.