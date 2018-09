Serie C, date e orari prima giornata: esordio Juve domenica alle 20.30

Attraveso i propri canali ufficiali, la Lega Pro ha reso note date e orari delle partite della prima giornata. Tra le gare più attese, l'esordio in Serie C della Juventus U23: domenica alle 20.30 al Moccagatta (ma in casa) contro l'Alessandria, in una partita che ha già fatto discutere e non poco i tifosi dei grigi.

Girone A

Albissola-Olbia Mercoledì Ore 14.30 Stadio “A. Gastaldi”, Chiavari

Arzachena-Carrarese Domenica Ore 16.30 Stadio “B. Pirina”, Busto Arzachena

Gozzano-Virtus Entella Lunedì Ore 20.30 Stadio “S. Piola”, Novara

Juventus U23-Alessandria Domenica Ore 20.30 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria

Lucchese-Arezzo Domenica Ore 20.30 Stadio “Porta Elisa”, Lucca

Pisa-Cuneo Diretta Raisport Lunedì Ore 20.45 Stadio“Arena Garibaldi-R. Anconetani”, Pisa

Pontedera-Novara Domenica Ore 20.30 Stadio “E. Mannucci”, Pontedera (Pi)

Pro Patria-Pistoiese Domenica Ore 16.30 Stadio “C. Speroni”, Arsizio (Va)

Pro Piacenza-Robur Siena Mercoledì Ore 20.30 Stadio “L. Garilli”, Piacenza

Pro Vercelli-Piacenza Mercoledì Ore 20.30 Stadio “S. Piola”, Vercelli

Girone B

Fermana-Virtusvecomp Verona Domenica Ore 16.30 Stadio “B. Recchioni”, Fermo

Gubbio-Ravenna Domenica Ore 16.30 Stadio “P. Barbetti”, Gubbio

Imolese-Albinoleffe Martedì Ore 18.30 Stadio "R. Galli", Imola

L.R. Vicenza-Giana Erminio Domenica Ore 18.30 Stadio “R. Menti”, Vicenza

Monza-Feralpisalò Domenica Ore 18.30 Stadio “Brianteo”, Monza

Pordenone-A.J. Fano Martedì Ore 20.30 Stadio “O. Bottecchia”, Pordenone

Sambenedettese-Renate Domenica Ore 16.30 Stadio “Riviera Delle Palme”, S. Benedetto Del Tronto

Sudtirol-Teramo Lunedì Ore 18.00 Stadio “M. Druso”, Bolzano

Ternana-Rimini Mercoledì Ore 20.30 Stadio “L. Liberati”, Terni

Triestina-Vis Pesaro Martedì Ore 20.30 Stadio “N. Rocco”, Trieste

Girone C

Bisceglie-Vibonese Domenica Ore 18.30 Stadio “G. Ventura”, Bisceglie (Bat)

Casertana-Cavese Domenica Ore 20.30 Stadio “A. Pinto”, Caserta

Catanzaro-Potenza Domenica Ore 17.30 Stadio “N. Ceravolo”, Catanzaro

Matera-Rieti Martedì Ore 20.30 Stadio “Xxi Settembre – F. Salerno”, Matera

Monopoli-Catania Martedì Ore 20.30 Stadio “V. Simone Veneziani”, Monopoli (Ba)

Paganese-Rende Domenica Ore 20.30 Stadio “M. Torre”, Pagani (Sa)

Siracusa-Juve Stabia Domenica Ore 20.30 Stadio “N. De Simone”, Siracusa

Trapani-Reggina Martedì Ore 20.30 Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice (Tp)

Viterbese C.-Sicula Leonzio Martedì Ore 20.30 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo

Riposa: Virtus Francavilla