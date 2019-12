Serie C, De Cenco trascina il Pontedera al secondo posto: Lecco ko

Nel recupero della 15^ Giornata di Serie C il Pontedera si abbatte sul Lecco trascinata da un Caio De Cenco in stato di grazia e autore di una tripletta. Gli ospiti erano anche riusciti a passare in vantaggio dopo una ventina di minuti con Fall bravo ad anticipare tutti di testa su cross di Strambelli. Un vantaggio che dura fino al 55° quando Caponi pareggia – sinistro violento all’angolino – dando il via alla rimonta con De Cenco che dal 61° si carica sulle spalle i suoi: prima la rete del sorpasso grazie a una deviazione aerea, poi dopo l’980° l’uno-due che chiude la gara nell’arco di due minuti. Con questo risultato il Pontedera si porta da solo al secondo posto a 35 punti, il Lecco viene raggiunto al 15^ posto anche dal Gozzano, che oggi ha vinto il recupero contro la Juventus Under 23