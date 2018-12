Serie C, deferito il Matera su segnalazione della CoViSoC

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore del Matera Calcio (Girone C di Serie C), Emanuele Junior Taccardi, per una serie di irregolarità amministrative. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria.