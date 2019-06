© foto di Federico Gaetano

Si scende finalmente in campo per l'ultimo atto della serie C, calcio di inizio alle ore 20:30 per il big match tra Trapani e Piacenza. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, analizzando le probabili scelte dei due allenatori. Italiano recupera Aloi e Toscano, mentre i biancorossi recupera Porcaro. Previsto il tutto esaurito al Provinciale, in caso di pareggio dopo 90' ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.