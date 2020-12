Serie C, Eleven Sport trasmetterà gratis anche le partite di questo week end

Una buona notizia per tutti gli appassionati del calcio e della terza serie. Attraverso i propri canali social Eleven Sport, la piattaforma che si occupa della trasmissione delle gare di Serie C, ha infatti confermato che anche questo weekend sarà possibile seguire in chiaro sul proprio sito, oltre che sulla pagina Facebook e il canale YouTube, gli incontri di giornata. In settimana, ha aggiunto Eleven Sport, verranno inoltre comunicate nuove modalità di abbonamento.