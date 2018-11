Serie C, Figliomeni risponde a De Sena: 1-1 tra Catanzaro e Bisceglie

Pareggio per 1-1 tra Catanzaro e Bisceglie, match valido per la 10a giornata di Serie C Girone C. Ospiti in vantaggio al 35’ grazie al gol messo a segno da De Sena, mentre in avvio di ripresa è arrivato il pareggio del Catanzaro firmato da Figliomeni. Primo punto esterno per il Bisceglie che sale a quota 10 in classifica. Un punto in più, invece, per i padroni di casa.

14.30 Paganese-Sicula Leonzio 0-1

14.30 Siracusa-Cavese 3-1

14.30 Trapani-Matera 2-0

14.30 Vibonese-Virtus Francavilla 5-0

15.00 Potenza-Catania 3-1

16.30 Catanzaro-Bisceglie 1-1

20.30 Juve Stabia-Casertana

20.30 Vierbese-Rieti