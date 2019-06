Serie C, finale playoff: l'andata fra Pisa e Triestina termina 2-2

© foto di Federico Gaetano

Termina 2-2 la gara d’andata della finale playoff tra Pisa e Triestina. All’Arena Garibaldi gli alabardati passano due volte in vantaggio e vengono ripresi in entrambi i casi dai toscani.

Biancorossi avanti al quarto d’ora con un tap-in di Costantino dopo una bella azione di squadra. I nerazzurri fanno 1-1 a cinque minuti dall’intervallo con il sempreverde Moscardelli. Il tempo di rimettere la palla al centro e i giuliani ritornano avanti con la botta di Formiconi deviata in maniera decisiva da un difensore pisano. Il Pisa nella ripresa insiste e al minuto 86 perviene al 2-2 con Marconi che trova il tocco vincente su azione d’angolo. Per la promozione in B, discorso rimandato alla gara di ritorno.