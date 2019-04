© foto di Federico Gaetano

Nel pomeriggio di Serie C è andato in scena il gruppo C e il Trapani ha trionfato per 2-1 la Paganese. 2-0 della Reggina in casa della Vibonese, vince 2-1 la Virtus Francavilla mentre non è andato oltre il 2-2 il Catania contro la Cavese. Ecco tutti i risultati:

Casertana-Potenza 0-0

Cavese-Catania 2-2

Rieti-Monopoli 1-1

Siracusa-Catanzaro 1-0

Trapani-Paganese 2-1

Vibonese-Reggina 0-2

Virtus Francavilla-Bisceglie 2-1

Viterbese-Rende 1-3

Matera-Juve Stabia 0-3 a Tav