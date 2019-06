Serie C, finali playoff: al 45' Triestina avanti in casa del Pisa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiude con la Triestina in vantaggio il primo tempo della gara d'andata della prima finale playoff di Serie C in quel di Pisa. Alabardati avanti al 14' con Costantino e padroni di casa che impattano il match al 39' con Moscardelli; nuovo vantaggio ospiti due minuti prima dell'intervallo con Formiconi.