Serie C, finisce a reti bianche il derby fra Avellino e Juve Stabia

vedi letture

Finisce a reti bianche il derby campano fra Avellino e Juve Stabia, gara valida per la quinta giornata di Serie C. Le due squadre non vanno oltre allo 0-0 sul terreno del Partenio in una gara molto equilibrata che permette a entrambe le squadre di salire a quota 7 in classifica.