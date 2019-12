© foto di Andrea Rosito

Si sono giocati oggi due anticipi relativi alla 19esima giornata della Serie C. Nel Girone A finisce 1-1 tra Carrarese e Pianese. In gol Infantino per i padroni di casa, ma in pieno recupero è arrivato il pareggio firmato da Momente. I marmiferi agganciano la Robur Siena al quarto posto a quota 31, la Pianese sale a 19 e si distanzia dalla zona playout.

Nel Girone C frenata della Ternana sul campo della Cavese. In vantaggio gli ospiti grazie all’autogol di Marzorati, poi al 45’ è arrivato il pareggio ospite firmato da Miguel Angel. La squadra di Gallo aggancia il Monopoli al secondo posto con 37 punti, la Cavese appaia la Virtus Francavilla a 22 in tredicesima piazza.