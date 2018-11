Serie C, fissati i recuperi delle 7 squadre coinvolte nel caos ripescaggi

a Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018

GIRONE C - 3^ GIORNATA ANDATA*

MATERA-CATANIA Ore 14.30

(*) posticipo disposto per esigenze organizzative a modifica del com. uff. n. 76/DIV del 1°.11.2018

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018

GIRONE A - 1^ GIORNATA ANDATA

PONTEDERA-NOVARA Ore 20.30

PRO PIACENZA-ROBUR SIENA Ore 14.30

PRO VERCELLI-PIACENZA Ore 20.30

GIRONE A - 4^ GIORNATA ANDATA

CUNEO-VIRTUS ENTELLA Ore 14.30

GIRONE C - 5^ GIORNATA ANDATA

CATANZARO-REGGINA Ore 20.30

MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018

GIRONE B – 1^ GIORNATA ANDATA

TERNANA-RIMINI Ore 20.30

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018

GIRONE C – 4^ GIORNATA ANDATA

VITERBESE CASTRENSE-BISCEGLIE Ore 20.30