Serie C, G.S.: due turni di stop per Oukkhada, Martinelli e Franca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A seguito delle gare disputate nel fine settimana e valide per la sesta giornata di ritorno di Serie C e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OUKHADDA SHADY (ALBISSOLA) perché colpiva un avversario alle ginocchia entrando a gamba tesa.

MARTINELLI RICCARDO (LUCCHESE) per aver colpito volontariamente con un pugno al volto un avversario.

FRANCA CARLOS CLAY (POTENZA) perché colpiva la parte alta del polpaccio di un avversario intervenendo a gamba tesa. 181/452

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENEDETTI SIMONE (PISA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

NOBILE TOMMASO EMMANUE (PRO VERCELLI) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CASTIGLIA LUCA (TERNANA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRARA MARCO (CAVESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

PIANA LUCA (PAGANESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

DELLA LATTA SIMONE (PIACENZA)

FERRANI MANUEL (RIMINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIVA RUGGERO (ALBINOLEFFE)

PORCHEDDU ANDREA (ARZACHENA)

ROSAIA GIACOMO (CARRARESE)

BLONDETT EDOARDO (CASERTANA)

KASTANOS GRIGORIS (JUVENTUS 23)

SORRENTINO LORENZO (LUCCHESE)

FANUCCHI IACOPO (PISTOIESE)

MANNINI DANIELE (PONTEDERA)

RICCI MANUEL (POTENZA)

SALES SIMONE (POTENZA)

SIMONETTI LORENZO (RENATE)

KONATE AMARA (RIETI)