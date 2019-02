© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Davanti al proprio pubblico, il Ravenna si è imposto per 1-0 contro la Fermana nella quinta giornata del Girone B di Serie C. Decisiva una rete di Galuppini al 15’ per il risultato finale. I padroni di casa salgono dunque a quota 35 in classifica, mentre gli ospiti restano fermi a quota 36.