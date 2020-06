Serie C, gare di ritorno dei playout. Ecco anche la quarta retrocessa: Ravenna in D

vedi letture

Al via quest’oggi le gare di ritorno dei playout di Serie C: gare che quest’oggi decreteranno chi, dopo le tre ultime classificate dei gironi della categoria (Gozzano, Rimini e Rieti), retrocederà in Serie D.

Dall'Emilia Romagna, sono arrivati i primi verdetti, che hanno visto Imolese e Pergolettese (ospite al "Garilli" di Piacenza) mantenere la categoria, a discapito di Arzignano e Pianese, retrocesse in D. Il terzo verdetto di giornata arriva invece dalla Basilicata: il Picerno, battendo 3-0 il Rende, condanna la formazione calabrese alla Serie D. Si torna poi in Emilia Romagna, al "Benelli", per la quarta retrocessione: il Ravenna deve dire addio alla Serie C, battuto anche al ritorno dal Fano, che si impone 0-1 in terra giallorossa.

In campo poi anche Sicula Leonzio-Bisceglie, ancora ferme sullo 0-0, e Giana Erminio-Olbia: padroni di casa al momento avanti grazie alla rete di Perna.

Diamo uno sguardo al turno completo:

GIA’ GIOCATE

Girone B → Imolese-ARZIGNANO 0-0*

Girone A → Pergolettese-PIANESE 3-3 (4’ Russo, 10’ e 17’ [rig.] Rinaldini, 57' Manicone, 67' Brero, 77' Ciccone)*

Girone C → Picerno-RENDE 3-0 (2’ [aut.] Origlio, 23’ Esposito, 55' Pittaresi)*

Girone B → RAVENNA-Fano 0-1 (33' Carpani)*

ORA IN CAMPO (parziali)

Girone C →Sicula Leonzio-Bisceglie 0-0

Girone A → Giana Erminio-Olbia 1-0 (4' [rig.] Perna)

*in maiuscolo le squadre retrocesse in Serie D

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia- Giana Erminio 1-0

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2

Fano-Ravenna 2-0

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0