Dagli oltre 320mila spettori sugli spalti per i playoff di C, ai numeri crescenti anche per gli abbonamenti per il prossimo campionato di C, che prende il via il 25 agosto.

"A 8 giorni dalla partenza del nuovo campionato - dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - abbiamo tracciato i primi dati. Su un campione di 10 club come Bari, Catania, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza, il numero degli abbonati supera quota 50mila. Sono i primi dati parziali. La Lega Pro in sinergia con i club è impegnata in progetti ed iniziative per i tifosi e per riportare le famiglie negli stadi e a poco piu' di una settimana dall'inizio di una nuova stagione; questi primi numeri sono destinati a crescere a dimostrazione che la C registra un interesse che aumenta".