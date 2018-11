Serie C, Ghirelli: “Entella? Sanzioni per chi non scende in campo”

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Attraverso una nota ufficiale il segretario generale della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto alla nota dei giocatori della Virtus Entella che minacciavano lo sciopero in vista di domenica:

“Sabato 3 e Domenica 4 novembre tutte le gare dei club di Lega Pro sono regolarmente programmate”. Dichiara Francesco Ghirelli, Segretario Generale Lega Pro.

“Per i club che non scenderanno in campo – continua Ghirelli – il Giudice Sportivo valuterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva. In relazione al proclamato sciopero dei calciatori della Virtus Entella mi pongo però alcuni quesiti:

• Per quale ragione i calciatori non hanno indetto uno sciopero quando è stata assunta la decisione dalla Lega di Serie B di ridurre il format a 19?

• Per quale ragione dei calciatori che hanno sottoscritto dei contratti per disputare il Campionato di Serie C dovrebbero scioperare creando un danno ad una società modello come la Virtus Entella, che pur confermando la propria richiesta di partecipare al Campionato di Serie B, ha preso atto della programmazione della Lega organizzandosi per disputare la gara?”.