Serie C, Ghirelli: “Finale play off con formula di andata e ritorno”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attraverso il proprio profilo Twitter ha precisato che la finale dei play off di Serie C quest’anno sarà disputata con la gara di andata e ritorno e non più in finale unica da giocare in campo neutro. Questo invece il comunicato ufficiale della Lega Pro:

"I playoff Serie C, che sono un campionato nel campionato mantengono la spettacolarità dell’evento unico, introducendo una novità. Evento unico, allocato nelle città ove si disputerà la fase finale con la formula della partita andata e ritorno. La decisione presa nella riunione del Consiglio Direttivo mantiene l’unicità nazionale dell’evento e, contemporaneamente, restituisce alla città l’emozione offuscata da un inizio di campionato orribile".

E' quanto ha annunciato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro.

"I prossimi playoff coincideranno con una serie di eventi di rilievo per la storia della nostra Lega - aggiunge Ghirelli - e si inseriranno in un percorso di iniziative che porteranno in estate ai 60 anni della Lega, nata nel 1959 per volere di Artemio Franchi. Coinvolgeranno club e tifosi, tra storia, presente e futuro di un campionato che unisce le generazioni e si distingue per identità e tradizione. Le finali interesseranno come campi di gioco anche le finali del torneo IV Categoria e la Supercoppa del Berretti. La celebrazione del 60esimo della nascita della Lega Pro sarà l’occasione per dare contezza alla IDENTITÀ".