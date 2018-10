Serie C, Ghirelli si dimette da presidente della Lega Italiana Beach Volley

Fonte: http://www.libv.it

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Italiana Beach Volley (LIBV) ha annunciato le dimissioni del presidente Franchesco Ghirelli, candidato unico alla presidenza della Lega Pro di calcio. Di seguito le parole dello stesso Ghirelli: "Sono stati otto anni splendidi, in cui si è lavorato con grande entusiasmo al progetto Lega Italiana Beach Volley, contribuendo a far divenire «quattro pirla in calzoncini corti» una realtà affermata e solida, punto di riferimento del Beach Volley Italiano. Prende il mio posto Gianfranco, uomo di grandi vedute sportive, che sicuramente contribuirà a «liberare» il movimento e che potrà, senza alcun dubbio, farlo progredire con la massima autonomia, privo di vincoli istituzionali. La LIBV rimane nel mio cuore e porterò come esempio nel calcio quello che ho vissuto nel Beach Volley: sarò sempre un fervido ed appassionato sostenitore del movimento e di tutti coloro che lo alimentano con la propria passione.”