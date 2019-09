© foto di Francesco Moscatelli

Finisce 1-1 la sfida fra Giana Erminio e Carrarese, posticipo della quinta giornata del Girone A di Serie C. Ospiti avanti al 38° grazie a una rete di Saveriano Infantino su calcio di rigore concesso per un fallo di Pirola sullo stesso attaccante. Il pareggio arriva prima dell’ora di gioco con Piccoli bravo a sfruttare una torre di Perna per battere da due passi Forte.