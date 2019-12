© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Sambenedettese vince ancora al Riviera delle Palme: terzo successo consecutivo tra le mura amiche per la formazione marchigiana, che batte 2-0 il Gubbio nel posticipo della 18^ giornata del girone B di Serie C. Decisivi, per i ragazzi di Montero, i gol segnati nella prima mezz'ora da Di Massimo (10') e Cernigoi (30'). Con questa vittoria, la Samb si riporta all'ottavo posto in classifica, scavalcando di nuovo il Modena che ieri aveva battuto la Triestina.