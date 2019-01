Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 5^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 3 febbraio:

Trapani-Monopoli: Davide Miele di Torino (Vitali-Salvalaglio)

Casertana-Virtus Francavilla: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Grasso-Campogrande)

Matera-Bisceglie: Federico Longo di Paola (Cortese-Tomasello)

Paganese-Potenza: Davide Moriconi di Roma 2 (Trasciatti-Pintaudi)

Rende-Juve Stabia: Daniele De Santis di Lecce (Barone-Rizzotto)

Sicula Leonzio-Cavese: Enrico Maggio di Lodi (Feraboli-Bonomo)

Reggina-Catanzaro: Daniel Amabile di Vicenza (De Pasquale-Maninetti)

Vibonese-Catania: Paolo Bitonti di Bologna (Spiniello-Donato)

Viterbese-Siracusa: Ilario Guida di Salerno (Mariottini-Nasti)