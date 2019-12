© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terminano qui i due anticipi delle ore 15. Nel Girone A il Pontedera supera a domicilio la Pianese, mentre Pro Vercelli e Pistoiese non si fanno male concludendo l'incontro con uno 0-0. Continua a macinare punti la squadra di Ivan Maraia che porta a casa la contesa grazie alle reti di Bruzzo prima e Serena poi, per gli amiatini accorcia Catanese all'83'. In terra piemontese invece le compagini guidate rispettivamente da Gilardino e Pancaro non riescono a sbloccare il punteggio, il risultato è un pari a reti bianche. Nel finale arancioni in dieci per l'espulsione di Bordin per doppia ammonizione.