Si sono giocate diverse sfide di Serie C in programma alle 17:45. Per quanto riguarda il Girone A tutti gli occhi erano puntati sul big match Pontedera-Monza, seconda contro prima. Il risultato è stato uno scoppiettante 2-2 che mantiene invariati i 10 punti di distacco. I lombardi si portano in vantaggio con Chiricò al 16’. Pareggio di De Cenco al 71’, ma la squadra di Brocchi ritorna subito in vantaggio con Finotto al 78’. Al 90’ il pareggio del Pontedera siglato da Risaliti. La Pergolettese si impone all’88’ sul Gozzano grazie al gol di Ciccone, mentre si chiudono sullo 0-0 Como - AlbinoLeffe e Pistoiese - Lecco