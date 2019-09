© foto di Matteo Ferri

La CAN C ha modificato la designazione arbitrale di AlbinoLeffe-Pianese, gara prevista per la quarta giornata del Girone A di Serie C che verrà disputata domenica 15 settembre alle ore 15: sarà infatti il signor Luca Angelucci della sezione di Foligno a dirigere l'incontro. Invariati i due assistenti Khaled Bahri della sezione di Sassari e Thomas Miniutti della sezione di Maniago.