Serie C, girone A: come cambia la classifica dopo l'esclusione del Pro Pc

Ecco come cambia la classifica del girone A, dopo la decisione del Giudice Sportivo di escludere dal campionato il Pro Piacenza. Verrano azzerati tutti i punti ottenuti contro gli emiliani nel girone di andata e assegnati tre punti in più settimanalmente alla squadra che da calendario avrebbe dovuto affrontare gli emiliani in quello di ritorno.

Pro Vercelli 46

Piacenza 46

Arezzo 46

Robur Siena 44

Virtus Entella 43

Carrarese 40

Pro Patria 40

Pisa 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 27

Alessandria 26

Juventus U23 26

Pistoiese 24

Cuneo 21

Albissola 19

Arzachena 17

Lucchese 10