Serie C, Girone A: i risultati delle gare delle 14:30

Sono terminate le gare iniziate alle 14:30 relative al Girone A di Lega Pro.

Riprende la corsa in vetta della Virtus Entella che supera 3-0 il Pontedera. L’atteso derby tra Pisa e Lucchese, invece, finisce 0-0. Parità anche per Carrarese e Alessandria: 1-1 il finale. Bene l’Olbia che vince sul campo del Gozzano: 0-1 al triplice fischio. Importante vittoria salvezza, infine, per l’Arzachena che supera per 1-0 la Pro Patria. Vittoria a tavolino, infine, del Piacenza nel derby non giocato col Pro Piacenza.

Arzachena-Pro Patria 1-0

Carrarese-Alessandria 1-1

Entella-Pontedera 3-0

Gozzano-Olbia 0-1

Pisa-Lucchese 0-0

Pro Piacenza-Piacenza 0-3 (Gara vinta a tavolino)