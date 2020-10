Serie C - girone A, i risultati delle ore 15.00: il Renate vince in dieci, pari tra Olbia e Pro Sesto

Le prime tre gare del girone A di serie C si concludono con pochi gol, ma con punti pesanti in palio: il Renate vince in dieci uomini sul campo del Pontedera, mentre Olbia e Pro Sesto si dividono la posta in palio: finisce 1-1 con le reti di Pecorini e Pennington. Un punto a testa anche per Pro Patria e Pistoiese, che non vanno oltre lo 0-0.

I risultati delle ore 15.00

Pontedera - Renate 0-1

Pro Patria - Pistoiese 0-0

Pro Sesto - Olbia 1-1