Serie C-girone A, i risultati: quinto posto per la Juve U23, il Piacenza ne fa 6 alla Pro Sesto

Risultati incredibili e diverse conferme nella 14a giornata di serie C-girone B. Il Piacenza vince 6-0 contro la Pro Sesto, mentre la Juventus under 23 ne fa tre alla Pro Patria e sale in quinta posizione. Gara agevole per il Lecco, che vince 4-1 con la Pistoiese, mentre finisce 2-2 tra Pontedera e Como. Novara e Grosseto non vanno oltre l'1-1.

I risultati della 14a giornata

Albinoleffe - Olbia 0-0

Carrarese - Pergolettese 1-2

Grosseto - Novara 1-1

Juventus U23 - Pro Patria 3-1

Lecco - Pistoiese 4-1

Lucchese - Alessandria 0-2

Piacenza - Pro Sesto 6-0

Pontedera - Como 2-2