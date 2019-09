Serie C, Girone A: il Gozzano vince a Vercelli. Pari tra Pistoiese e Como

© foto di Andrea Rosito

Si sono giocate oggi due partite valide per la quinta giornata del Girone A di Serie C. Il Gozzano si è è imposto per 2-1 sul campo della Pro Vercelli grazie alle reti di Emiliano e Pozzebon. Di Graziano il momentaneo gol dell’1-1. Finisce invece in pareggio il match tra Pistoiese e Como: padroni di casa avanti con Ferrarini, poi pari ospite firmato da Ganz.