Si sono concluse le gare valide per la seconda giornata di Serie C Girone A. Vittoria importante per il Monza nel match contro il Novara. Restano a punteggio pieno anche Renate, Como e Olbia. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

Pianese-Arezzo 1-0

Carrarese-Alessandria 1-1

Gozzano-Como 0-2

Juventus U23-Siena 2-3

Olbia-Giana Erminio 2-1

Pergolettese-Pistoiese 0-2

Renate-Pontedera 4-0

Albinoleffe-Pro Patria 1-1

Lecco-Pro Vercelli 2-0

Monza-Novara 2-0