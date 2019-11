© foto di Federico De Luca

Oggi pomeriggio alle 15 si sono giocate tre gare valide per la sedicesima giornata di Serie C Girone A. Il Monza batte per 2-0 l’Alessandria grazie alla reti di Rigoni e Armellino. La squadra di Brocchi approfitta del pareggio di ieri del Renate e allunga a +11 in vetta alla classifica. La Pergolettese batte per 3-0 l’Olbia grazie alle reti di Brero, Malore e Franchi, portando a casa un successo che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave salvezza. Infine il Como si impone per 4-1 sul campo della Pianese. Per gli ospiti in gol Gabrielloni (doppietta), Ganz e Celeghin, mentre per i padroni di casa inutile la rete di Momentè. Di seguito i risultati nel dettaglio:

Serie C Girone A

Monza-Alessandria 2-0

Pergolettese-Olbia 3-0

Pianese-Como 1-4