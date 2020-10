Serie C, Girone A: l'Alessandria piega 2-0 il Pontedera, 1-1 tra Novara e Carrarese

vedi letture

Alle ore 20:30 si sono giocate altre due gare valide per la settima giornata della Serie C Girone A. L’Alessandria ha piegato con un netto 2-0 il Pontedera: in gol Corazza e Arrighini, uno per tempo. Finisce invece 1-1 la sfida tra Novara e Carrarese: padroni di casa avanti con Bove, mentre Murolo ha firmato l’1-1 nella ripresa.