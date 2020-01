Si sono giocate oggi due gare valide per la 21esima giornata del Girone A di Serie C. La Carrarese pareggia sul campo dell'Alessandria, 2-2 il risultato finale. Arrighini porta in vataggio i grigi, nel giro di dieci minuti la rimonta dei marmiferi con la reti di Valente e del bomber Infantino mentre il pari è firmato da Eusepi. Continuano a non vincere Giana Erminio e Olbia in fondo alla classifica. La formazione di Albé dopo soli undici minuti si è portato in vantaggio con la rete di Cortesi, raddoppio di Madonna. Sardi che non mollano e conquistano il pareggio con la doppietta di Ogunseye. 2-2, dunque, anche in questa sfida.