Serie C, Girone A: la Carrarese non sbaglia ed è terza, 3-0 rifilato all'Olbia

Seconda vittoria di fila per la Carrarese che non sbaglia e batte 3-0 l'Olbia. La squadra di Baldini è passata in vantaggio dopo sei minuti dall'inizio della gara con Foresta e al 14' era già sul 2-0 grazie ad Infantino. Nella ripresa è arrivato il 3-0 di Manzari per completare l'opera. Con questo successo la Carrarese sale al terzo posto a 22 punti e lascia l'Olbia a quota 8.

SERIE C - GIRONE A

Pontedera-Pro Patria 0-1

Albinoleffe-Como 1-2

Juventus U23-Pistoiese 3-2

Lecco-Pergolettese 3-2

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-2

Lucchese-Giana Erminio

Carrarese-Olbia 3-0