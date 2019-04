Serie C, Girone A: la nuova classifica dopo le penalizzazioni del TFN

Fonte: tuttoc.com

Nuove penalizzazioni appena arrivate per Cuneo e Lucchese. I piemontesi incassano un -2, un ulteriore -7 invece per la società Toscana. La Lucchese scende a 16 punti, per un complessivo -25. Il Cuneo invece scende a 23 punti, con un totale di 23 punti di penalizzazione. Ecco quindi come si compone la classifica in coda nel Girone A a partire dal terzultimo posto, occupato dall'Albissola:

Albissola 27

Cuneo 23 (-23)

Lucchese 16 (-25)

Diventano quindi sette i punti di divario tra Lucchese e Cuneo, se saliranno ad oltre otto nelle ultime due giornate, i rossoneri saranno retrocessi direttamente in Serie D. L'Albissola invece, mantenendo il distacco dal Cuneo nel prossimo turno, sarà matematicamente salva con una giornata d'anticipo.