Serie C, Girone A: la Pro Sesto trionfa al 92' ed è prima! Pro Patria battuta 2-1 in rimonta

La domenica del Girone A di Serie C si è conclusa con la vittoria della Pro Sesto che ha trionfato per 2-1 in casa della Pro Patria balzando al primo posto. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena cinque minuti con la rete di Parker ma al 12' Gualdi ha trovato il pari. Nel finale però gli ospiti hanno segnato ancora al 92' con Pecorini trovando i tre punti che li portano a 16 punti alla pari del Renato primo. La Pro Patria invece resta a quota 12.