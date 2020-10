Serie C, girone A: la Pro Vercelli sbanca Grosseto, 2-1 firmato Zerbin e Rolando

Vittoria in trasferta per la Pro Vercelli che ha trionfato per 2-1 in casa del Grosseto. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 29' con Zerbin e hanno raddoppiato nella ripresa con Rolando al 53'. Al 59' il Grosseto ha provato ad accorciare le distanze con Gorelli ma non è riuscito ad evitare la sconfitta. La Pro Vercelli con questi tre punti sale a 10 punti e lascia il Grosseto a quota 9.

SERIE C - GIRONE A

Lecco-Carrarese 0-0

Grosseto-Pro Vercelli 1-2

20.45 Juventus-Albinoleffe