Serie C, Girone A: le designazioni arbitrali dell'ultima giornata

© foto di Federico Gaetano

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ e ultima giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno in contemporanea (ore 16.30) sabato 4 maggio:

ALESSANDRIA CALCIO vs ALBISSOLA Valerio Maranesi di Ciampino (Rizzotto-Bartolomucci)

CUNEO vs PRO PATRIA Andrea Zingarelli di Siena (Pacifico-Dibenedetto)

GOZZANO vs ARZACHENA Sajmir Kumara di Verona (Del Santo-Votta)

LUCCHESE vs PONTEDERA Daniele De Santis di Lecce (Politi-Pintaudi)

OLBIA vs PRO VERCELLI Adalberto Fiero di Pistoia (Madonia-Fraggetta)

PISA vs NOVARA Paride De Angeli di Abbiategrasso (Perrelli-Carrelli)

PISTOIESE vs AREZZO Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Giorgi-Tinello)

ROBUR SIENA vs PIACENZA Giacomo Camplone di Pescara (Ruggieri-Teodori)

VIRTUS ENTELLA vs CARRARESE Daniel Amabile di Vicenza (Falco-Palermo)