Serie C, Girone A: le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno sabato 13 aprile:

ALBISSOLA vs ROBUR SIENA: Daniele Rutella di Enna (Pappalardo-Barone)

ARZACHENA vs PISA: Andrea Colombo di Como (Amantea-Dicosta)

CARRARESE vs GOZZANO: Maria Marotta di Sapri (Piedipalumbo-Bartolomucci)

PONTEDERA vs PISTOIESE: Marco Rossetti di Ancona (Montanari-Ricciardi)

PIACENZA vs CUNEO: Luca Zufferli di Udine (Sartori-Lenarduzzi)

JUVENTUS U.23 vs OLBIA: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Licari-Micalizzi)

NOVARA vs ALESSANDRIA: Federico Fontani di Siena (Vono-Magri)

PRO PATRIA vs VIRTUS ENTELLA: Davide Miele di Torino (Zampese-Moro)

PRO VERCELLI vs LUCCHESE: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Poma-Cortese)