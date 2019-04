Serie C, Girone A: le designazioni arbitrali della penultima giornata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 18^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone A che si disputeranno sabato 27 aprile:

ALBISSOLA vs LUCCHESE: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Lenarduzzi-Sartori)

AREZZO vs GOZZANO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Torresan-Lazzaroni)

ARZACHENA vs PISTOIESE: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Trischitta-Ferrari)

CARRARESE vs CUNEO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Severino-Amantea)

PONTEDERA vs ALESSANDRIA: Fabio Pasciuta di Ravenna (Pappalardo-Buonocore)

PIACENZA vs OLBIA: Francesco Meraviglia di Pistoia (Meocci-Testi)

JUVENTUS U23 vs VIRTUS ENTELLA: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Parrella)

NOVARA vs ROBUR SIENA: Fabio Natilla di Molfetta (Abruzzese-Pappagallo)

PRO PATRIA vs PISA: Gino Garofalo di Torre del Greco (Ceolin-Ricciardi)