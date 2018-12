© foto di Uff. Stampa Arezzo

Succede tutto in dieci minuti fra Pisa e Albissola. Le due formazioni si sono divise la posta in palio nel match dell'Arena Garibaldi in programma alle 16.30. Padroni di casa avanti al 54' con Moscardelli ma 600 secondi più tardi Cais ha trovato il definitivo 1-1 per i liguri.