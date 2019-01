Serie C, girone A: Novara corsaro grazie a Cacia, Albissola Ko

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Novara supera l'Albissola nel posticipo della ventunesima giornata nel Girone A di Serie C. Nella sfida serale in quel di Chiavari, gli azzurri ringraziano il guizzo di Cacia al 17' per ottenere tre punti per salire a quota 29 in classifica, agganciando il Pontedera al nono posto. I liguri, invece, restano fermi in quintultima posizione con 17 punti.