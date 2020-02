© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio di Serie C, nel girone A è arrivata la grande vittoria del Novara che ha rifilato un 4-1 al Gozzano. Bene anche l'Olbia che ha battuto 2-1 la Carrarese, mentre il Renate ha sconfitto 1-0 la Pistoiese. Infine non sono andati oltre l'1-1 l'Albinoleffe in casa della Juventus U23 e la Pro Patria in casa della Pianese.

SERIE C - GIRONE A

Juventus-Albinoleffe 1-1

Novara-Gozzano 4-1

Olbia-Carrarese 2-1

Pianese-Pro Patria 1-1

Renate-Pistoiese 1-0