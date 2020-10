Serie C, Girone A: Piacenza a valanga sul Lecco, vittorie per Giana e Pro Patria

Oggi pomeriggio si sono disputate tre gare valide per la settima giornata di Serie C Girone A. La Giana Erminio si è imposta per 2-1 sul Como: ospiti avanti con Gabrielloni, poi rimonta dei padroni di casa firmata da Finardi e dal gol di Perna a tempo quasi scaduto. Gol e spettacolo a Lecco dove il Piacenza si è imposto per 4-2: in gol per gli ospiti Gonzi, Corradi (doppietta, un gol su rigore) e Ghisleni, mentre per gli ospiti hanno provato ad accorciare le distanze Mastroianni e Purro. Infine ko interno della Pergolettese contro la Pro Patria: decidono le reti di Fietta e Parker, inutile la rete di Panatti.