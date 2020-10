Serie C, Girone A: poker dell'Alessandria, vittorie per Carrarese, Novara e Pergolettese

Si sono giocate oggi diverse sfide valide per la seconda giornata di Serie C Girone A. Alle 15 l’Alessandria ha travolto per 4-1 l’Olbia, mentre il Pontedera ha battuto di misura il Piacenza. Vittoria per la Carrarese sul campo della Pro Sesto, mentre alle 17:00 il Novara ha travolto per 3-0 la Lucchese. Sempre alle 17 vittoria per 2-1 della Pergolettese sull’Albinoeffe, mentre la Pro Patria ha impattato per 1-1 in casa contro la Pro Vercelli.